Héctor Chico Hoffens no le da relevancia a la presencia o no de Arturo Vidal en el clásico: "Que juegue y el cambio se produzca a los 10 minutos"

Se acerca una nueva edición del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile en lo que será la edición 195 del partido mayor de nuestro balompié nacional.

Y en el lado de la U el partido conlleva mucho interés, bueno no de la misma manera en todos. Por ejemplo, BOLAVIP CHILE conversó con el ex atacante azul Héctor Hoffens, quien le resta trascendencia al partido de este domingo.

“No, la verdad es que ni siquiera me he preocupado. No tengo ninguna ilusión a esta altura de mi vida“, manifestó sin titubeos el Chico Hoffens, quien de todos modos, espera que los universitarios puedan obtener el triunfo, en específico por los hinchas.

“Ojalá que la U gane, por la gente, el hincha, ellos que han sufrido tanto. Puede ser una gran oportunidad, ojalá que sea así ya que tantos años que no se gana ahí, sería una gran alegría”, aseveró.

Hoffens espera que por los hinchas, la U pueda derrotar a Colo Colo (Photosport)

Hoffens y el factor Vidal

Uno que es duda es Arturo Vidal en los albos, sin embargo, para el otrora atacante laico, el futbolista no está bien físicamente y de estar ante los azules, durará muy poco en cancha, según su pálpito.

“Yo creo que no va a jugar y no debiera jugar si está lesionado. Él es tozudo y dice que va a jugar, pero eso es personal de él. Que juegue y el cambio que se produzca a los diez minutos”, concluyó Hoffens.

¿Cuándo se juega el Superclásico?

El Superclásico 195 entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará este domingo 10 de marzo a las 18 horas en el Estadio Monumental.