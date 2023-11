El largo receso que tuvo Universidad de Chile para trabajar en todo lo que venía haciendo mal no sirvió de mucho, toda vez que el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino cayó en el día de ayer ante Everton mostrando prácticamente la misma cara de todo el año.

El duelo frente a los ruleteros estuvo marcado por las imprecisiones azules de mitad de cancha hacia arriba, en donde se vio a una confusa U que, si bien arrancó de buena manera, después se fue enredando sola y nunca le encontró la vuelta al partido.

Héctor Pinto, técnico campeón con los azules, analizó junto a Bolavip Chile la nueva caída de los azules y tuvo una insólita propuesta para curar a la U y sanarla del mal año que está viviendo en lo futbolístico.

La U cayó por 2-1 ante Everton. | Foto: Photosport

“No hay ninguna excusa, no se vio salvo los primeros 15 minutos algo, después fue ampliamente dominado y Everton mostrándole como debe jugarse un partido de esta magnitud”, dijo el ex técnico universitario.

¿Por dónde pasa el problema? Pinto detecta: “El problema de la U pasa por el mediocampo, no me gusta a mí, no general fútbol, no hacen nada. El chico Fuentealba que estaba jugando más o menos lo saca, Mateos… no entiendo muchas cosas qué están pasando”

En el cierre, el histórico azul propone una holística medida para que Universidad de Chile pueda revertir el momento y encaminarse hacia copas internacionales: “Hay que hacerle un sahumerio o una remoción muy grande en la U”, remató.

Próximo partido de la U

Pellegrino y sus dirigidos ahora deberán pensar en el duelo del fin de semana por el Campeonato Nacional 2023, nada más ni nada menos que ante Universidad Católica en una nueva edición del Clásico Universitario.

El gran objetivo azul

El gran objetivo que tiene la U en lo que resta de temporada es meterse a la próxima edición de la Copa Sudamericana, en donde marcha a tres puntos de la UC, el último clasificado si el torneo terminara tal como está.