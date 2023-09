El entrenador argentino Mauricio Pellegrino está en la cuerda floja en la Universidad de Chile tras los paupérrimos resultados obtenidos en los últimos compromisos del Campeonato Nacional.

Varios son los nombres que han comenzado a surgir entre los hinchas e históricos del Romántico Viajero para tomar la posta que podría dejar el ex DT de Vélez Sarsfield.

Sin embargo, hay uno que sorprendió a todos y que fue impuesto por Héctor “Tito” Awad, reconocido simpatizante del Bulla, en el programa La Magia Azul.

“Yo con la mano en el corazón y no teniendo plata yo me la jugaría por Héctor Pinto, quien nos dio un título. Pinto es de la U y los ex azules que se ofrecen no tienen experiencia…Él es un campeón”, manifestó en su momento el contertulio de la U.

LA RESPUESTA DE HÉCTOR PINTO

Bolavip Chile se contactó con el ex entrenador de los azules, quien agradeció las palabras y el cariño de los fanáticos del cuadro bullanguero y no le cerró las puertas a volver a dirigir a la U.

“Yo tengo que agradecerle mucho a Tito Awad y me alegro mucho que me nombre. Otro que hizo muy buenos comentarios fue Johnny Herrera en TNT Sports. Para mí que se acuerden es un halago”, declaró el oriundo de Buin.

Pinto levantó el título del Apertura 2004 con la U | FOTO: Archivo

“Veamos que pasa más adelante, uno tiene la duda. Yo nunca me he retirado pero que pase lo que pase y de ahí evaluar. Dejemos que la cosa fluya”, añadió.

Por último, Pinto dejó en claro que “la gente no olvida mi trabajo y toda la experiencia que yo tengo”.