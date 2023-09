El domingo 24 de septiembre, la Universidad de Chile fue derrotada por 3 a 1 ante Deportes Copiapó en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla y tras esta situación el experimentado entrenador argentino Mauricio Pellegrino quedó en la cuerda floja.

Y es que el Romántico Viajero sigue estancado en el décimo puesto con 31 unidades y las posibilidades de entrar a alguna copa internacional cada vez se ven más lejos.

Habrá que esperar para ver si Pellegrino continuará o no en la U | FOTO: Andres Pina/Photosport

En el programa La Magia Azul, el periodista Héctor Tito Awad reveló que el conjunto laico podría ir por un viejo conocido, debido a la experiencia que tiene dirigiendo.

“Yo con la mano en el corazón y no teniendo plata yo me la jugaría por Héctor Pinto, quien nos dio un título. Pinto es de la U y los ex azules que se ofrecen no tienen experiencia”, afirmó.

Fue ahí que el conductor Marco Antonio Barrera comenzó a dar una lista extensa de los nombres que podrían tomar el mando del Romántico Viajero, entre los que destacan: Víctor Hugo Castañeda, Esteban Valencia y Marcelo Jara, entre otros.

“No me puedes comparar a ninguno de los que nombraste con Héctor Pinto, él es campeón”, cerró.

¿HASTA CUÁNDO TIENE CONTRATO PELLEGRINO?

Recordar que Mauricio Pellegrino tiene contrato con la Universidad de Chile hasta el final del Torneo Nacional 2023 y tras eso la dirigencia azul tendrá que evaluar su renovación.