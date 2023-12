Héctor Tito Awad define el arco de Universidad de Chile: "Gabriel Arias no me calienta, con Castellón tenemos para rato"

Tras la tormentosa salida de Cristóbal Campos Véliz de la Universidad de Chile, en la dirigencia azul buscan rápidamente dar con el nombre de quien competirá con Cristopher Toselli por el puesto de arquero.

Ahora, las alternativas se centran en dos, Gabriel Arias y Gabriel Castellón. El primero, se convirtió en una especie de obsesión para los directivos aunque su alta cotización, por el momento lo hace muy complejo.

Por su parte, el porteño viene de salir campeón con Huachipato y ya tiene un acuerdo con la U, pero está a la espera de saber qué ocurrirá con lo de Arias y su situación en Racing.

Héctor Tito Awad, dialogó con Bolavip Chile sobre este tema y sin dudarlo, entregó el que para él, debe ser el próximo entretubos de Universidad de Chile en el 2024.

Tito Awad: “Me gusta Gabriel Castellón”

El comentarista del programa La Magia Azul no dudó en entregar de entrada, su predilecto. “Como Campos no va a seguir, ahora entre Arias o Castellón voy por este último, ya que a mi me gusta Castellón para pelearle el puesto a Toselli“, manifestó el periodista.

Además, dio cuenta del por qué el actual guardameta de Racing no es de su preferencia. “No, Arias no. No me calienta ni me ha calentado nunca. No lo encuentro mal arquero, pero creo que con Castellón tenemos para rato, ya que con Toselli no se sabe cuánto”, afirmó el comunicador.

Al final, reiteró que para él Gabriel Castellón es quien debe ser el arquero azul, independiente de donde venga. “Castellón sí o sí, aunque pertenezca a Huachipato. Eso, me importa una raja”, concluyó Awad.

Awad no lo duda y elige a Castellón sobre Arias (Photosport)

Awad le baja el pulgar a Joaquín Montecinos

En relación a un jugador chileno que quedó libre tras un magro paso por México, Tito Awad no tuvo mayores conceptos sobre él y declaró que Joaquín Montecinos no tendría cabida en la U, hoy por hoy.

“A Joaquín Montecinos lo encuentro muy cucarro. Es desordenado, no tiene tanto gol, más encima trajimos a Guerrero y tenemos a Huerta. Uno podría pensar por izquierda, pero ahí va a jugar el Lea Fernández. Tampoco me calienta”, cerró Awad.