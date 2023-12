Poco antes de navidad, Universidad de Chile confirmó la llegada de su nuevo entrenador y el elegido es Gustavo Álvarez, quien viene de sacar campeón a Huachipato en el Campeonato Nacional de Primera División.

Su confirmación en la U se hizo esperar y fue complicada la negociación que finalmente, llegó a buen puerto y el argentino será el nuevo estratega de los azules a contar de la primera semana del año entrante.

Y ya empoderado en su nuevo cargo, Álvarez tomó una potente decisión en virtud de su nuevo cargo y que desde luego, da cuenta de lo aplicado que quiere ser desde el día uno en el Centro Deportivo Azul.

El ex entrenador acerero no quiere perder tiempo y tomó la gran determinación que la pretemporada se adelanta en un día. Es decir, en vez de arrancar el día 3, como estaba programado, será el martes 2 de enero de 2024, dando cuenta que no quiere regalar nada en su periplo por la U.

Álvarez, no quiere regalar nada en su paso por la U (Photosport)

Gustavo Álvarez elabora el plan de trabajo para la pretemporada de la U

Como es habitual, será en una mezcla de trabajos físicos y otras con las mediciones médicas y revisiones respectivas en clínica, que marcarán las primeras dos jornadas de trabajos.

Pero eso no es todo, ya que pese al calor reinante en Santiago durante el verano, aquello no será impedimento para arrancar las prácticas en el Centro Deportivo Azul a contar del día jueves 4 del primer mes del nuevo año.

También hay información respecto a las jornadas de entrenamiento. El nuevo técnico Gustavo Álvarez resolvió que sea a doble jornada durante la pretemporada y por cierto, para que el nuevo plantel 2024 comience a convivir de lleno, no se descarta que el equipo concentre en algunas ocasiones durante aquellos días.

Como se ve, el estratega trasandino arranca con todo el trabajo en la U, sin dejar pasar nada por alto y desea no regalar nada. Universidad de Chile modelo 2024, de entrada quiere marcar la diferencia.

¿Cuál fue la campaña con Huachipato campeón en 2023?

El cuadro acerero logró el título con 57 puntos, gracias a 17 triunfos, 6 empates y siete derrotas, marcando un 63,3% de rendimiento.