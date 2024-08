El pueblo azul está feliz. La nueva victoria de Universidad de Chile ante Unión Española, en esta oportunidad, tiene a todos con la ilusión encendida de cara a lo que viene en la recta final del certamen.

Y es que el equipo de Gustavo Álvarez sigue mostrando solidez en estos enfrentamientos. Por su parte, Héctor Tito Awad dialogó con BOLAVIP CHILE y comentó lo que fue el duelo ante los rojos de Santa Laura.

“A mi me gustó más la U del segundo tiempo, más que del primero, a pesar que los primeros quince minutos, Unión nos dominó y nos dio vuelta, pero después la U cambió la forma de atacar, más vertical y así salió el gol del Lea Fernández“, afirmó el comentarista.

A su vez, dio cuenta sobre la verdadera posición que debe ocupar el hombre de la cumbia. “Lea debe jugar por la derecha, porque se perfila y le pega bien de izquierda. Junto con Poblete y Aránguiz, fueron los mejores de la cancha“, manifestó.

Awad feliz con el presente de la U

De todos modos, la voz de La Magia Azul resaltó que los primeros 45′ de los azules, no fueron tan brillantes como muchos aseguran. “En el primer tiempo, la U me aburrió, más allá que el técnico dijo que dominaron más el balón, la U no tuvo esa rebeldía por ir a buscar el gol y eso me asustó. Pero Unión, solo jugó quince minutos y así, no pueden ganar”, enfatizó.

Finalmente, lamentó que un cuadro que gana con tanta propiedad, no tenga seleccionados. “La U está haciendo un campañón. Hace casi 500 minutos que Castellón no recibe goles, no se por qué no va a la selección. Zaldivia es más que Maripán y Kuscevic. Tenemos que caminar hacia el título, nomás. La U ahora, gana con autoridad”, cerró Awad.

Awad quiere a Castellón y a Zaldivia en La Roja (Photosport)

¿Cuál es el próximo partido de la U?

Este sábado 31 de agosto, Universidad de Chile visitará a Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso a contar de las 15 horas. El partido corresponde a la fecha 23 del Campeonato Nacional.