A tan solo días de los trascendentales duelos entre Cobresal y Universidad de Chile y el de Colo Colo con Unión Española, una fuerte polémica se ha tomado los diversos medios deportivos.

¿Cuál es? Y es que Gabriel “Coca” Mendoza, exfutbolista vinculado con el conjunto Popular, afirmó en conversación con Redgol que el plantel del Romántico Viajero “se dejará perder para no ayudar a Colo Colo”, resultado que no le daría oportunidad al Cacique para tomar el liderato del Campeonato Nacional.

Muchos ex jugadores del Bulla y personas ligadas al fútbol han salido al paso de estos dichos y han criticado duramente las palabras de Mendoza.

HÉCTOR TITO AWAD SE ABURRE DEL COCA MENDOZA

Héctor Tito Awad, comentarista deportivo de La Magia Azul, contestó el llamado de Bolavip Chile y salió a responderle con todo al ex lateral de la Selección Chilena.

“Yo te puedo asegurar que la U no se va a dejar perder, yo te puedo asegurar que los cabros van a salir a ganarle a Cobresal, pero aparecen burros porque ese es el término que le voy a poner al Coca Mendoza. ¿Qué más le puedo pedir al Coca Mendoza?”, aseveró.

“Encendió la hoguera, encendió la violencia cuando estamos todos tratando de evitar la violencia y la violencia verbal también es violencia, entonces me parece que es desatinado, estupido, poco inteligente y no quiero herirlo más allá de lo que lo estoy diciendo. Señor Coca Mendoza, preocúpese de su Colo Colo y no se meta donde no lo corresponde”, complementó.

“Espero que los hinchas de la U no pesquen estas estupideces que se hablan porque ya es un absurdo”, concluyó.

¿Cuándo será el duelo entre Cobresal y Universidad de Chile por el Campeonato Nacional?

El duelo entre ambos equipos se disputará este domingo 3 de diciembre a partir de las 18:00 horas en el Estadio El Cobre.