Tras caer por dos tantos a uno ante Magallanes, Universidad de Chile sumó su tercera derrota consecutiva en el Campeonato Nacional y que lo aleja así, de los primeros puestos del certamen y por el instante, se ubica en el sexto puesto.

Desde luego, que algunos dardos van en dirección del técnico Mauricio Pellegrino, quien ha debido lidiar con la crítica por los malos resultados que ha tenido el equipo azul.

Por tal razón, se instaló el tema si es que hay que renovar al estratega argentino o no, algo que el gerente deportivo de la institución, Manuel Mayo, sostuvo que es muy prematuro aún, para hablar de aquello. Sin embargo, también hay quienes sostienen, que es ahora el momento en que Pellegrino debería dar un paso al costado.

Bolavip Chile conversó con Héctor Tito Awad, quien pese a ser uno de sus mayores críticos, se banca al entrenador. “Es muy temprano. No estoy de acuerdo con el fútbol de Pellegrino, pero él me cae el descueve, lo encuentro un caballero, pero ¿A quién vamos a traer ahora? vamos a cometer los mismos errores del pasado. Terminemos el año como está“, aseveró el periodista.

Sobre las pretensiones del club, el comentarista de La Magia Azul afirma que nunca estuvo la exigencia de ser campeón para el trasandino y solo era no pasar susto. “Yo creo que la dirigencia, Clark y Mayo le pidieron al técnico ‘no nos hagas sufrir como el otro año’, claro, aún podemos sufrir, pero es muy temprano. Yo no cambiaría ahora y muero con él, hasta fin de año”, expresó el comunicador.

Siguiendo en aquello, Awad señala que el entrenador no ha sabido sacar rendimiento a sus dirigidos. “La U contrató a cinco jugadores de buen nivel a principio de año, pero el técnico no ha sabido sacar rendimientos. Asi es que yo creo que la dirigencia jamás le pidió a Pellegrino pelear por el título“, enfatizó el contertulio del Show de Goles.

Según Awad, la dirigencia nunca le pidió ser campeón a Pellegrino (Photosport)

Finalmente, reiteró que se banca al actual técnico, pese a que tiene a su preferido para el banco estudiantil. “No me gusta Pellegrino, pero no tengo a nadie con quien reemplazarlo. Al que yo quería y todos se rieron era César Vaccia, porque si bien hace rato no entrena, tiene la identidad de la U, pero probar a esta altura, es cometer los mismos errores de otros años”, cerró Awad.