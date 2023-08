Este martes, durante la presentación de Vicente Fernández como nuevo jugador de Universidad de Chile, el gerente deportivo del club, Manuel Mayo, tuvo conceptos para diferentes situaciones que vive el club por estos días.

Con el zurdo como único refuerzo, Mayo reconoció que el mercado estuvo complejo y no solo para la U, si no para la gran mayoría de los clubes del fútbol chileno considerando además, el bajo presupuesto destinado a aquella situación.

Sin embargo, también fue consultado respecto a los reales objetivos para la institución durante la presente temporada 2023, donde con el hecho de estar en un club como el universitario, se debe aspirar siempre a lo más alto.

“Al estar en la U la respuesta es fácil y es competir por lo máximo. Estar en las posiciones de avanzada y si nos sirve para salir campeón, está bien, pero si no estar lo más cerca posible de eso. La exigencia de la U será siempre lo máximo y terminar lo más arriba posible en la tabla”, reconoció el dirigente.

Ahondando en lo mismo y antes declaraciones de Mauricio Pellegrino, sumado al tema de los últimos resultados, Mayo puso la pelota al piso en relación a los objetivos, que mediáticamente han ido cambiando, donde la prensa tiene su responsabilidad, según el gerente deportivo.

Mayo acompañó a Vicente Fernández sobre su renovación (Photosport)

“Después de ganar esos partidos, ustedes nos ponían como candidato al título y ahora parece que ya no lo somos. El discurso de ustedes va cambiando semana a semana y me parece que los objetivos salen de la prensa. Me parece bien la mirada de Mauricio que sea cauto, si él habla del objetivo a fin de año, se olvida de lo concreto que es mejorar fin de semana tras fin de semana”, sentenció el directivo.

Al finalizar, reiteró que “el objetivo nuestro es ver a la U lo más arriba posible. Si salimos campeones o no, nos van a criticar. Clasificar a torneos internacionales todos los años y después si nos alcanza para el campeonato, espectacular”, concluyó Mayo.