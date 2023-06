Continúan las reacciones a la victoria de la selección chilena por tres goles a cero ante su similar de Cuba en partido disputado en la ciudad de Concepción. Lo que generó el compromiso, si sirvió o no y quiénes pueden ser los destacados de la fría jornada vivida en la capital de la Región del Biobío.

En Bolavip Chile conversamos con el destacado comentarista Héctor Tito Awad, quien desde luego y al igual como muchos, no se impresionó mayormente por lo mostrado ante los centroamericanos.

“Lo del partido de la selección fue un entrenamiento con público y perfectamente pudo ser en Pinto Durán, pero bueno, nadie quiere jugar con nosotros tampoco”, enfatizó el periodista.

Sobre los destacados para Awad, no hubo doble lectura, pero sí alabó el desempeño de uno en particular. “Se jugó contra un equipo amateur como Cuba, pero me encantó Altamirano. Metió pases filtrados, el pase cuchillo como le llamo yo. Los tres mejores fueron los del mediocampo, como Marcelino Núñez, Williams Alarcón y Javier Altamirano“, confesó.

En esa línea, el comunicador de La Magia Azul indicó que más allá de lo que hable la gente sobre Universidad de Chile y Huachipato, es el talentoso jugador el idóneo para llegar a los azules.

Altamirano ha tenido un buen semestre en el cuadro acerero (Photosport)

“Yo no se si traer jugadores de Huachipato para que sigan hablando que estamos entrelazados con ellos, pero como jugador organizativo, Altamirano es el mejor refuerzo que la U podría traer. Si tuviera una bolita de cristal para saber si va a andar bien, no se, pero tiene una clase única”, sostuvo el periodista.

“Es individualista, pero me gusta los que se atreven, me entretienen. Hay que tener pichangueros y él tiene todas esas cositas que tiene el fútbol. Por lo que hizo ante Cuba, le pongo un 6”, finalizó Awad sobre Altamirano.