La potente reflexión de histórico de Universidad de Chile por dichos de Federico Mateos: "Si no tiene la capacidad, que pida ser negociado a fin de año y vamos por otro que no le pese la camiseta"

Hace algunos días, una declaración del mediocampista argentino de Universidad de Chile, Federico Mateos en entrevista con DSports, causó mucho revuelo y que tenía relación con que en la ocasión manifestó que “Cuando llegué a la U tuve que cambiar la mentalidad y darme cuenta que yo no era Juan Román Riquelme”, algo que probablemente no se le entendió.

Y claro, si su palabra iba relacionada con que en el fútbol moderno, él en la U se dio cuenta que debía correr más, ir al sacrificio y trabajar en pos del equipo que dirige Mauricio Pellegrino y que ya no bastaba, como él mismo dijo, “con tirar un caño”.

Bolavip Chile conversó con el histórico volante de la U, Martín Gálvez, a quien no le cayeron muy bien las palabras del ex jugador de Ñublense. En la ocasión, el ex jugador azul señaló que Mateos debe entender dónde está y está obligado a aceptar la crítica.

“Todos sabemos que no es Riquelme, ni Aimar ni el Muñeco Gallardo, por algo está jugando acá en Chile. Ahora, si no tiene la capacidad debe aceptar que haya crítica, porque en Curicó o Antofagasta es fácil ser figura”, afirmó el Tincho.

Mateos celebrando su golazo anotado a Curicó Unido (Photosport)

Sobre la misma, Gálvez agregó de manera tajante que si no se siente capacitado, debe pedir su salida a fin de temporada. “ser figura en un equipo grande requiere otra categoría, otro nivel y si él no tiene la capacidad que pida ser negociado a fin de año y vamos por otro hasta en encontrar alguien que no le pese la camiseta y marque las diferencias que se necesita en un mediocampo de un club con tanta exigencia”, sentenció.

Al cierre, el ex jugador ochentero, instó a Fede Mateos que de más de lo que tiene si quiere dejar huella en la U y no a hacer tan poco. “No saca con llorar. Él tiene una responsabilidad, pero ¿Cuántos pases gol ha hecho? ¿Cuántos goles ha anotado? No basta con decir ‘he jugado tantos minutos’. Mucha gente se conforma con poco“, concluyó Gálvez.