No fue un buen Sudamericano Sub 20 para la selección chilena. Si bien, llegaron al hexagonal final, el equipo de Nicolás Córdova no logró nunca convencer a los jugadores y muchos menos, a los críticos.

Pero, la página hay que dar vuelta rápidamente y los futbolistas ahora se enfocan en sus clubes, con la mirada siempre atenta de lo que pueda ocurrir con el mismo proceso de cara a la Copa del Mundo de la categoría que se disputará en nuestro país, en los meses de septiembre y octubre próximos.

En ese sentido, los seleccionados de Universidad de Chile se deben presentar este viernes en el Centro Deportivo Azul para volver a los entrenamientos, donde algunos deben partir a préstamo como lo es el defensor, Yahir Salazar y otros ver qué ocurrirá con ellos, como lo es el portero Ignacio Sáez.

¿Qué jugador de la Sub 20 volvió antes a los entrenamientos en la U?

Según información que maneja BOLAVIP CHILE, hubo uno de los seis nominados de la U que volvió antes a los entrenamientos y el jueves, ya trabajó en el predio de Avenida El Parrón en la comuna de La Cisterna.

Se trata de Agustín Arce Melli. El joven futbolista, no quiere perder tiempo y es por eso que de inmediato, se puso bajo las órdenes del entrenador, Gustavo Álvarez para intentar ganarse un espacio en el equipo.

La lucha está difícil, ya que en su lugar asoman jugadores como Javier Altamirano y el propio Lucas Assadi. Pese a eso, el estratega argentino sabe que debe tener jugadores que le cumplan con el minutaje sub 21, y en ese sentido, el talentoso novel futbolista, es una carta más que válida.

Ahora, dependerá de las prácticas y de las necesidades que requiera el entrenador. Sin embargo, Arce Melli fue uno de los destacados de La Rojita, pese a que Nicolás Córdova, no le dio una titularidad permanente.

Agustín Arce Melli, quiere ganarse un puesto en la U (Flickr)

¿Cuál es el próximo partido de la U?

El día domingo 23 de febrero a las 20:30 horas, Universidad de Chile disputará su segundo partido en La Liga de Primera 2025, cuando reciba a Unión La Calera en el Estadio Nacional.