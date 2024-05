Héctor Tito Awad se vuelve loco con las comparaciones entre Jorge Sampaoli y Gustavo Álvarez: "No es ni la rodilla"

Hace unos días, el ex capitán de Universidad de Chile Johnny Herrera, dio a conocer una visión muy particular del proceso que lidera actualmente en la U, Gustavo Álvarez.

En la ocasión, el ex arquero universitario manifestó que este momento de los azules, tiene cosas de lo vivido hace algunos años con Jorge Sampaoli y que los llevó a la gloria deportiva.

Bueno, BOLAVIP CHILE buscó reacciones a estos dichos y conversamos con Héctor Tito Awad, quien contestó nuestro llamado mientras goza de sus vacaciones. En la ocasión, sostuvo que si bien hay similitudes, todavía es prematuro hablar de igualdades.

“Tiene ciertas cosas de Sampaoli, pero no ha llegado ni a la rodilla de Sampaoli. Por puntaje sí, por estar puntero e invicto sí, pero le faltan muchas cosas, todavía”, afirmó el comentarista de La Magia Azul.

Entregando detalles al respecto, Awad expuso las razones por la cual lo que hace Álvarez no se parece en nada al Sabio de Casilda. “Las transiciones son lentas, falta retroceder marcando y no mirando, falta un hombre más en el mediocampo yo jugaría un 4-3-3, lo vengo diciendo hace tres semanas que le daría más potencia en ese sector y más aspecto defensivo cuando pierden el balón. Es por eso, que ahora no es una igualdad de Sampaoli“, manifestó.

Awad sorprende con el lateral volante por izquierda

Si bien, José Castro volvió a los entrenamientos con el resto de sus compañeros, tal como lo informó nuestro portal, de todos modos de no estar ante Unión La Calera, no habría un especialista propiamente tal, ante la suspensión de Marcelo Morales.

Para el comunicador la situación es clara y tiene a sus dos candidatos. “Yo pondría al Tucu Sepúlveda por izquierda. Zurdo neto, que conoce la franja en ataque, no en defensa, pero se acomodaría más. O, Juan Pablo Gómez, si está bien, lo pongo con pie cambiado”, cerró Awad.

Castro debiese jugar, pero si no, Awad dio a sus candidatos (Photosport)

¿Cuál es el próximo partido de la U en el Campeonato Nacional 2024?

Universidad de Chile vuelve a la competencia el lunes 13 de mayo a las 19 horas cuando visite a Unión La Calera en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.