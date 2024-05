Ex DT de los azules asegura que Lucas Assadi es un jugador por sobre la media.

Durante los últimos días, el nombre de Luciano Cabral ha rondado incesamente tanto en Universidad de Chile como en Colo Colo. El jugador de Coquimbo Unido se ha convertido en una de las grandes atracciones de nuestro balompié.

Sin embargo, Gustavo Álvarez, técnico de la U, pareciera tener todo claro y no es un jugador que para su propósito necesite, más allá de las condiciones que pueda tener.

Además, se ha dejado de manifiesto que el ex estratega de Huachipato no quiere tapar ni a Lucas Assadi ni a Jeison Fuentealba. Algo que de alguna manera, entiende el ex DT de los estudiantiles, Hernán Caputto.

“Los jugadores buenos pueden jugar siempre juntos, sin problemas. pero hay algo que Álvarez puede hablar con más propiedad porque él es el entrenador de la U y hoy Assadi es de la U y Cabral no es de la U”, aseveró el profesional a BOLAVIP CHILE.

Caputto sobre Assadi: “Es un jugador…”

Fue el propio ex seleccionador chileno sub 17 quien destacó las condiciones del canterano, pese a que no juega mucho en la U. De todos modos, hay una decisión del entrenador, aunque según su parecer, el puentealtino debiera jugar más.

“Yo lo conozco desde los 14 años y es un jugador por encima de la media, sin duda. Ahora, los jugadores deben jugar, equivocarse, acertar y a medida que lo hacen, van a mejorar mucho más. Si deciden que no juegue son decisiones técnicas o lo que él me muestra al técnico día a día”, afirmó Caputto.

Assadi durante el partido ante Coquimbo Unido (Photosport)

Assadi ¿Debiera salir de la U?

Con el presente del joven jugador, se hace énfasis respecto si debiese tener alguna opción en otro equipo u otro mercado, algo que el ex portero desde luego cree positivo si es que se da, tal como lo vivió el amigo de Lucas, Darío Osorio.

“Siempre es bueno que jueguen en su club para luego salir. Jugar muchos partidos y hacerlo bien, independiente si ganan títulos, como lo hizo Darío Osorio. Yo siempre estuve de acuerdo que se fuera de la U“, enfatizó.

Sobre lo mismo, el profesional le dio un consejo a Assadi. “Si Lucas va a salir a jugar, reitero, a jugar, le diría ‘vamos, adelante'”, concluyó el ex entrenador de Universidad de Chile.