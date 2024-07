Ignacio Vásquez es una de las muy buenas sorpresas que presenta el fútbol joven de la Universidad de Chile. El joven centrocampista de 18 registra dos partidos en el profesionalismo, ambos por la nueva edición de la Copa Chile, en donde tuvo bastante presencia. Dos goles y una asistencia entregó en la llave de vuelta frente a San Antonio Unido.

Por lo mismo, son varios los ojos que se comienzan a poner encima del futbolista de Universidad de Chile. El exentrenador azul Hernán Caputto, quien lo dirigió en las series juveniles de la Selección Chilena, se deshizo en elogios para el joven deportistas y lanzó varios llamados a no desaprovechar esta clase de talentos.

“Reconforta que los jugadores vayan creciendo y teniendo posibilidades. Sabía que iba a llegar a Primera División. No tiene techo. Me pone contento que haya jugado y convertido goles. Hay que ir con calma. Es un talento. Más allá del rival, siempre es difícil vestir la camiseta de la U. Hay mucho camino por recorrer”, comenzó declarando Hernán Caputto en conversación con ADN Deportes.

Ignacio Vásquez en Universidad de Chile. (Foto: Photosport)

La importancia de no desaprovechar los talentos

No fue el único punto que declaró el estratega, ya que, además, consideró “me parece perfecto que vayan saltando etapas. En el deporte no es como en el colegio, donde los jóvenes tienen que pasar año tras año. Si los futbolistas son buenos, tienen talento, no importa la edad. Lo importante es que pueda desarrollarse, pueda jugar y ya lo demostró”.

Y, respecto a este mismo punto, agregó “hace un año y medio ya está con la proyección, entrena con el primer equipo hace seis meses. Eso hay que hacerlo mucho más, sobre todo en Chile, donde no nos damos cuenta del talento que tenemos y lo desaprovechamos por hacer esto de ir etapa por etapa”.

Finalmente, realizó una valoración por las cualidades que demuestra a su corta edad. “Tiene algo muy bueno, de lo que a veces carecemos acá, que es atrevimiento, carácter. Se atreve a encarar, al uno contra uno. En eso marca diferencias. Jugaba de enganche y era importante, asistiendo a sus compañeros, pero después de convencerlo lo hicimos jugar un poquito más arriba, porque tiene gol. Son los futbolistas que uno quiere”, sentenció.

Ignacio Vásquez llegó a la U proveniente de Cobresal

El futbolista nacional no se inició deportivamente en Universidad de Chile, ya que, anteriormente cuenta con pasos por las series juveniles de Cobresal. Rodrigo Núñez, entrenador de la Sub-17 de los mineros, cuenta cómo fueron los primeros pasos en el fútbol.

“A Ignacio me tocó llevarlo a El Salvador como un jugador de proyección cuando tenía 14 años. Poseía muchísimas condiciones desde muy chico. Recuerdo que con él viajó Joshua Ortiz, quien hoy integra la Sub-17 del club y también es un gran jugador. Ya demostraban sus cualidades con esa edad”.

Respecto a cómo lo vio en el partido frente a San Antonio, el entrenador expresó que “vimos que jugó a gran nivel y marcó goles, que es lo más importante, así que estamos muy contentos por él. Acá, en Cobresal, siempre nos ponemos alegres por los muchachos que han estado con nosotros. Estamos felices por él y por su familia, que están disfrutando de este momento”, declaraba en conversación con AS Chile.