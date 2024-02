Una complicada situación enfrenta Universidad de Chile con la lesión de Juan Pablo Gómez. El lateral sufrió la rotura de meniscos internos y será baja al menos por dos semanas.

Situación que cambia el panorama para Gustavo Álvarez que había ocupado al ex Universidad Católica como lateral derecho. Sin embargo, Tito Awad no se hace problemas y reveló el canterano que podría ser el as bajo la manga para el entrenador de la U.

“Por esas cosas del destino ya mandamos a préstamo a dos laterales. Pero ahora, para mí la decisión está tomada: el hijo de Marcos González es la solución. Yo tengo entendido que Mateo es el lateral que va a subir al primer equipo. Me la juego con él tal como lo hicimos con (Marcelo) Morales”, agregó el reconocido periodista a Bolavip.

Por lo que el joven canterano disputaría el lugar con Fabián Ormázabal que llegó este año proveniente de O’Higgins de Rancagua.

El refuerzo que falta en la U

Inclusive Awad recalcó que la U debe preocuparse de otro puesto y poner énfasis antes del inicio de campeonato. “Hace falta un volante creativo. No necesitamos un Messi, hay que tener buen ojo. Para mí lo ideal sería jugar con un volante central y dos creativos a su lado”, rayó la cancha el comunicador.

¿Cuándo debuta Universidad de Chile?

El fixture indica que en la primera fecha la U recibe a Cobresal el 18 de febrero en el estadio Nacional. El partido esta fijado a las 18:00 horas, pero su realización sigue en duda por el paro del fútbol chileno.