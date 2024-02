El inicio del Campeonato Nacional está en vilo, todo tras que los futbolistas del fútbol chileno decidieran irse a paro, medida que fue implementada por el Sindicado de Futbolistas Profesionales (Sifup), luego que el Consejo de Presidentes de la ANFP aumentara a seis los cupos de extranjeros.

Sin embargo, hubo cuatro equipos que rechazaron la idea del organismo deportivo y decidieron dar un no rotundo al paro. ¿Cuáles fueron estos clubes?. La Universidad de Chile, Ñublense, Coquimbo y La Calera.

Lo cierto es que hasta ahora se desconocían los reales motivos que habían llevado a estos clubes a tomar esta llamativa y polémica decisión.

La U fue uno de los clubes que rechazó el paro del fútbol chileno | FOTO: Eduardo Fortes/Photosport

LA VERDADERA RAZÓN DE MARCELO DÍAZ Y LA U PARA DECIR QUE NO AL PARO

No obstante, durante las últimas horas el presidente del Sifup, Gamadiel García, conversó con ADN Deportes y fue en dicho medio que explicó con lujos y detalles los motivos que llevaron a estos equipos a nadar contra la corriente.

“La argumentación para votar en contra fue que querían jugar, que se habían preparado para eso, pero no es algo válido cuando ven que hay un negocio desmedido, que los jugadores no encuentran club si no tienen un representante x”, explicó el ex futbolista.

En la misma línea, García reveló que “dijeron que se estaban preparando para jugar, que estaban listos para comenzar, ese fue su argumento. Yo también quiero eso, pero necesitamos respaldo para que se le cumpla a todos los jugadores. Sus ganas contrastan con que las cosas no están bien, ese argumento no es válido y por ello la mayoría votó en contra”.

¿PARA CUÁNDO ESTABA DEFINIDO EL INICIO DEL CAMPEONATO NACIONAL?

El certamen nacional arrancaría el viernes 16 de febrero, cinco días después de que Colo Colo y Huachipato disputen la Supercopa