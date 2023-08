Mamá de Darío Osorio responde a ociosos que acusan al jugador de arrancar para no jugar el Superclásico: "No se iba a asustar ahora"

Universidad de Chile se despertó en el día de ayer con la noticia de que Darío Osorio no continuaría su carrera en los azules y partiría al desconocido fútbol de Dinamarca, donde buscará dar un salto en su carrera.

La noticia de la partida de la Joya de Hijuelas llega justo en la antesala del Superclásico, situación que causó molestia en los hinchas azules quienes usaron las Redes Sociales para apuntar al ahora ex jugador de los azules.

Una que salió en defensa de Osorio fue Alicia, su mamá, quien en conversación con LUN le respondió a los ociosos que criticaron a su hijo por haberse ido justo antes de enfrentar a Colo Colo en el Estadio Santa Laura.

Osorio no enfrentará al Cacique el sábado en Santa Laura. | Foto: Photosport

“Me preguntaron si se quería ir para no jugar el clásico. No sé de dónde sacaron eso, si siempre ha jugado los clásicos. No se iba a asustar ahora. Coincidió con que se cierra el libro de pases en Europa, pero no se quiso arrancar, como me preguntaron”, dijo.

Alicia mira con resignación las críticas a su hijo, pero asegura que ya tiene cuero de chancho después de tanto tiempo viendo lo mismo: “Pero ya llevo dos años escuchando de todo y una se acostumbra”.

¿Cuál será el primer partido de la U sin Darío Osorio?

Este sábado será el primer partido de los azules sin Darío Osorio, cuando tengan que recibir a Colo Colo en el Estadio Santa Laura por el Campeonato Nacional 2023.