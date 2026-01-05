En Universidad de Chile están pujando por el fichaje del delantero argentino Juan Martín Lucero, quien busca desvincularse del Fortaleza tras descender en Brasil.

El ex goleador de Colo Colo es uno de los deseos del entrenador Francisco ‘Paqui’ Meneghini y de la dirección deportiva de los azules.

Ante aquello, conversó con BOLAVIP un histórico de la U, el exfutbolista Víctor Hugo Castañeda, quien también ha dirigido el primer equipo.

En la instancia, aprobó la llegada del ‘Gato’ Lucero, pero hizo hincapié en que debe demostrar en cancha ser un buen refuerzo, comparándolo con lo que pasó con Lucas Di Yorio y Rodrigo ‘Tucu’ Contreras la temporada pasada.

“Lo tiene que demostrar, es un buen nombre, pero tiene que demostrar que va a ser un buen refuerzo. Cuando vinieron Di Yorio y Contreras, también pensamos que eran buenos nombres y terminan saliendo antes de lo previsto”, comenzó diciendo.

“Es un nombre atractivo, interesante, conoce el medio, hizo muchos goles cuando estuvo acá. Vamos a ver cómo anda en la U”, agregó.

Víctor Hugo Castañeda aprueba el posible fichaje de Juan Martín Lucero en la U. (Foto: Marcelo Hernández/Photosport)

También tuvo palabras para el regreso de Eduardo Vargas al Romántico Viajero, aunque dejó espacio a dudas al rendimiento de estos grandes nombres.

“Sí, el año que recién pasó también había buenos nombre, nombres interesantes para nuestro medio. Jugar en la U no es fácil, Vargas sabe lo que es jugar en la U, espero que le vaya bien. Espero que sea como los últimos dos o tres retornos que ha tenido la U, en el caso de Charles (Aránguiz), el caso de Marcelo (Díaz). Esperemos que esté a ese nivel”, cerró Castañeda.

