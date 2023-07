Universidad de Chile sufrió un nuevo traspié dentro del Campeonato Nacional en la que el conjunto adiestrado por Mauricio Pellegrino sumó su tercera derrota consecutiva en el torneo tras caer por 2-1 ante Magallanes.

Tomando como contexto lo que fue este partido, el histórico del ‘Romántico Viajero’ como lo es Sandrino Castec conversó en exclusiva con Bolavip Chile y tuvo palabras para lo que fue el desempeño del equipo, en la que salió a respaldar a Cristián Palacios de la incansable crítica.

“No es solo Palacios, yo creo fueron 17 o 18 remates al arco, pero todos sin ninguna intención, ni siquiera pasaron cerca del arco. Lo de Palacios yo creo que hay un cierto nerviosismo en el plantel, están jugando con el miedo y jugaron ante un técnico que tiene los suyo también, como es Salas, que tiene experiencia y logra parar el equipo bien”, comenzó señalando Castec.

En esa línea, el ex jugador profundizó y comparó como es la vara de rendimiento con la que miden los hinchas, en la que ejemplifica en lo que sucedió en último fin de semana en Colo Colo y en la que también, deja culpas en la U a lo que es el planteamiento de su DT.

Cristian Palacios suma críticas en la U | Foto: Photosport

“No te voy hablar de lo que pasó con el archirrival, Colo Colo fue pifiado durante 30 minutos, lo pifiaron y pifiaron, le salieron dos goles y eran el mejor equipo del mundo. Acá la cosa no pasa por Palacios, yo creo que aquí pasa por el planteamiento que hace el técnico, por una razón bien obvia, entró Assadi y en cinco minutos hizo más que varios que los que estaban jugando dentro de la cancha”, complementa a Bolavip.

Finalmente, Castec fue muy radical en señalar que la U no conformó de buena forma su plantilla para esta temporada y que la victoria ante Universidad Católica fue un falso espejismo a lo que es la realidad del club, en la que hace un llamado a no tirarle toda la carga de la falta de gol a Cristián Palacios.

“Creo que no se ha sabido conformar el plantel, tuvimos un veranito de San Juan contra Católica y ahí nos creímos campeones ya del torneo y resulta que yo creo que la responsabilidad es técnica y de atrás vienen los jugadores. Yo creo que hay nerviosismo. Y bueno, la hinchada se fue contra Palacios. Yo la verdad es que no me caería en un solo jugador porque no corresponde”, cerró.