El arranque de Francisco Meneghini en Universidad de Chile no fue el mejor, lo que le valió duras críticas. Sin embargo, el DT recibió una importante defensa de un histórico del conjunto estudiantil.

A pesar del empate en su primer encuentro al mando del cuadro azul, Matías Rodríguez confía en el entrenador argentino. En conversación con Grítalo América de Radio ADN, el retirado futbolista analizó lo hecho por el estratega.

Tal como destacó, lo conoce desde su época como ayudante, labor con la que formó parte del cuerpo técnico de Universidad de Chile en el pasado. Está ilusionado con sus capacidades.

“Lo conozco de cuando estuvo con Seba (Beccacece), con Sampa (Jorge Sampaoli). Conozco su estilo después de verlo en otros equipos, yo le tengo mucha fe”, comenzó señalando.

Luego, agregó: “Obviamente, al principio le puede llegar a costar como le está pasando, pero sinceramente le tengo mucha fe de que le va a sacar un buen rendimiento a todo el equipo“.

Matías Rodríguez confía en el nuevo DT de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El respaldo a Francisco Meneghini en Universidad de Chile

Finalmente, el campeón de la Copa Sudamericana 2011 le puso presión al director técnico. A pesar de elogiar sus cualidades, sabe que la escuadra azul necesita un título cuanto antes.

“Tiene buen plantel y deseo de que una vez por todas volvamos a ser campeones“, concluyó el recordado lateral derecho de Universidad de Chile.

