Histórico de Universidad de Chile lapida opción de Daniel Navarrete en el plantel: "En la U no puedes ser tercer o cuarto suplente, aquí hay que ser protagonista"

Una de las situaciones que ha llamado poderosamente la atención durante la presente intertemporada de Universidad de Chile es cómo el técnico Mauricio Pellegrino ha ido probando distintas posiciones a sus jugadores de cara al segundo semestre.

Uno de ellos, es el del canterano Daniel Navarrete. El lateral derecho no ha sumado minutos durante esta temporada y es uno de los apuntados a buscar alguna opción de préstamo. Sin embargo, durante estos últimos trabajos, Pellegrino lo ha probado como defensa central en el equipo alternativo de la U.

Bolavip Chile conversó con un histórico polifuncional de la U, Cristián Mora, quien se refirió a esta nueva zona que ocuparía Navarrete y si es viable o no de cara a la segunda rueda.

“Hoy día, la U tiene dos jugadores por puesto, prácticamente. Lo de Navarrete viene siendo una tercera alternativa”, sentenció Mora en relación a que antes de él están Luis Casanova, Matías Zaldivia, Nery Domínguez e Ignacio Tapia.

Pero, ¿Qué haría con él? El ex campeón azul fue claro y enfatizó que “yo lo mandaría a préstamo, agarrar experiencia porque es lo que necesita en estos momentos para llegar consolidado”, afirmó.

Navarrete solo ha jugado unos minutos en el amistoso ante River Plate en marzo pasado (Photosport)

El ex seleccionado chileno agregó que “debe tener claro dónde va a jugar, mentalizarse porque a veces las ganas pueden más que la especialidad misma. Yo creo que las ganas superan cualquier obstáculo”, aconsejó Mora al canterano.

No obstante, en el cierre, el histórico entregó duros conceptos en alusión al futuro del jugador. “Con lo poco que ha jugado es difícil hacer un análisis, no ha tenido los mismos minutos que el resto, sería descabellado de mi parte hacer un análisis. Siempre es bonito estar en la U, pero si eres la tercera o cuarta alternativa… en la U tienes que ser protagonista, en la U no sirve ser tercer o cuarto suplente”, concluyó Mora.