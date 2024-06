Para un referente de la U, estas son triquiñuelas dignas de época electoral. No confía en él.

Universidad de Chile nuevamente vuelve a abrir la herida del estadio propio. Esta vez, un candidato a alcalde por Santiago prometió ir por la construcción de un recinto para los azules en el Parque O’Higgins, lo que fue duramente criticado por un histórico del club. No confía en sus promesas políticas.

Ese fue el descargo de Martín Gálvez en conversación con BOLAVIP CHILE. El referente de la U se lanzó contra Patricio Gómez, que lucha por sentarse en el sillón de la Municipalidad de Santiago. Según indica, es independiente y fiel hincha azul.

“A ver, de partida… Patricio Gómez es Juanito Pérez. No sé quién es y a quién le ha ganado, qué trascendencia tiene y cuál es su llegada. Puede ser hincha de la U, pero debe estar buscando los votos azules para su beneficio”, comenzó indicando Tincho.

Tras ello, liquidó a Gómez Benavidez. No confía en él: ¿Cómo va a lograr algo que nadie ha conseguido en 97 años? “No lo he visto ni en pelea de perros. Que él consiga lo que no logró gente de mayor relevancia, creo que es tiempo perdido, sea del partido que sea”, agregó.

Tincho Gálvez lapidó al candidato que ilusionó a los hinchas de Universidad de Chile.

Le puso capacidad al estadio para la U

Tras ello, Tincho Gálvez se refirió a cómo debería ser un estadio para Universidad de Chile. No tiene duda de que debe ser el más grande del país, rememorando épocas de ensueño en el fútbol local. Alucina con la posibilidad de recibir a más de 55 mil personas por encuentro.

“El fútbol de la U necesita un estadio de 50 mil personas, que pueda servir, incluso, para la selección. Creo que se echa de menos ese estadio con 80 mil personas, escaleras llenas. Algunos pensarán que es loco tener un estadio tan grande, pero de local tendrá 55 o 60 mil personas. Sin problemas”, cerró.

