El precio de las entradas para el partido entre Cobreloa y Universidad de Chile indignaron a todo el medio futbolístico. El anuncio de que las galerías cuestan 40 mil pesos para ese partido provocó polémica en el país, lo que fue rechazado por distintos actores. Un histórico azul puso el grito en el cielo por lo caro de los boletos.

En conversación con Bolavip Chile, el exfutbolista Víctor Hugo Castañeda se enteró en vivo del precio de las galerías para el partido entre Cobreloa y la U. Sin entender mucho qué pasaba, el emblema de los azules pensó que era una pitanza. Sin embargo, después se le reiteró el costo y se indignó.

“¿Me está bromeando? ¡¿Me está bromeando?! Hacemos todo lo posible por alejar a la gente de los estadios. A lo mejor, la gente en Calama piensan que son privilegiados porque están en la mina y ganan dinero, pero hay gente que no va a poder ir con esos valores”, comenzó indicando.

“Chile está pasando una situación económica muy difícil, complicada. La verdad que gastarse 40 mil en un partido en el que pierdes todo el día… Tienes que llegar dos horas antes como mínimo con la inseguridad que hay en los estadios. La verdad que no me parece, preguntarle a la gente de Calama por qué lo hizo. Me sorprende mucho”, agregó.

Víctor Hugo Castañeda se indignó por los precios de las entradas para el Cobreloa vs U. de Chile.

Solo mil hinchas de Universidad de Chile

Los hinchas de la U que quieran asistir al partido en Calama deberán solucionar dos problemas. Uno claramente es el precio: solo se venderán entradas para la visita en galería. Sí, la misma que cuesta 40 mil pesos. ¿Cuál es el otro tema a solucionar? El método de venta de boletos.

Según indicó Cobreloa, solamente se venderán entradas presencialmente en el Estadio Zorros del Desierto. Por ende, si un hincha de región quiere viajar al compromiso, deberá conseguir una ayuda en Calama. Se autorizó un aforo de 1.000 boletos para los románticos viajeros que viajen al norte del país.

Cuándo juega la U contra Cobreloa

El partido entre Cobreloa y la U se jugará el domingo 31 de marzo. Será desde las 18:00 horas en el Estadio Zorros del Desierto.