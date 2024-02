En Universidad de Chile no perdonan lo ocurrido la semana pasada cuando la Delegación Presidencial decidió suspender el partido que hacía debutar a la U en el Campeonato Nacional y donde justamente iba a volver a Ñuñoa.

Bolavip conversa con un integrante del equipo campeón con la U en 1994, Cristián Castañeda, el que reconoce seguir molesto con lo ocurrido y que perjudicó a tantos hinchas azules que habían adquirido su entrada para el encuentro ante Cobresal.

“Viene Luis Miguel y va a meter 60 mil personas y nadie va a decir nada”, indica el Scooby en forma irónica para referirse a un tema que tiene mal a todo el mundo azul.

Castañeda agrega que “en el partido ante Cobresal no había peligro, la gente estaba con la disposición de portarse bien, precisamente para marcar diferencia”.

Cristián Castañeda molesto con la suspensión del partido de la U.

Para el ex lateral derecho de Universidad de Chile, “la decisión que tomaron fue penosa, y vi el partido de la Unión con Colo Colo casi sin gente en las galerías, las cosas no se hacen bien ni para la U ni para el fútbol chileno, no están haciendo nada para mejorar”.

Para finalizar y dejar en claro que -tal como todos los hinchas azules- sigue muy dolido por lo ocurrido. “Lo encuentro negativo, fueron mala leche”, cerró.

La confianza de Universidad de Chile para jugar en el Nacional ante Audax Italiano

El gerente general de Azul Azul, Ignacio Asenjo, visitó junto a la Delegación Presidencial, Carabineros y Estadio Seguro el Estadio Nacional, y la sensación que tienen los azules es que sí se jugará el partido programado para el próximo sábado.