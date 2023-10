Felicidad y tranquilidad reina en Universidad de Chile luego del gran triunfo ante Audax Italiano por dos goles a cero y que le permitió volver a las victorias luego de ocho partidos de sinsabores.

Por tal razón, Bolavip Chile conversó con algunos históricos azules que reaccionaron al partido realizado por la escuadra de Mauricio Pellegrino en la cancha de la Plaza Chacabuco.

Uno de ellos fue Miguel Ángel Gamboa, quien resaltó que el triunfo fue merecido y que era muy urgente para la U. “Fue justo y necesario. Me gustaron mucho los treinta minutos finales de la U, 35, creo. Ahí se dio la oportunidad de ganar, el primer tiempo fue muy trabado”, comentó Gamboa.

A su vez y ahondando en aquello, el ex mundialista sostuvo que “la U aprovechó la instancia del gol de Guerra, pero jugó bien la U en esos 30 minutos, hace tiempo que no se veía una entrega y una cantidad de posibilidades de gol”, señaló el otrora futbolista, valorando la entrega y lo que se hizo en la recta final del compromiso, “el equipo jugó bien, esa media hora final ha sido de lo mejor de la U en las últimas 10 fechas. Me gustaron mucho”, afirmó.

Finalmente, rescató los goles de Nicolás Guerra y Leandro Fernández, dos que venían un tanto cuestionados, “los delanteros tienen que hacer goles, si a lo menos anotaran uno cada semana, los dos que juegan ahora, porque Palacios está cortado”, cerró Gamboa.

Gamboa valoró el triunfo de la U (Photosport)

¿Fecha y lugar del próximo partido de Universidad de Chile?

Ahora, viene un desafío inmediato para los de Pellegrino y antes del largo receso por los Juegos Panamericanos, los azules tienen un bravo compromiso frente a Everton de Viña del Mar.

El cotejo se llevará a cabo este sábado 7 de octubre a las 17:30 horas, también en el Estadio Santa Laura en condición de local.