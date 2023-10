Universidad de Chile volvió a los abrazos tras una larga sequía de triunfos y lo hizo de buena manera ante Audax Italiano en el día de ayer, conjunto que superó por 2-0 imponiendo términos en un partido trabajado.

Tras la victoria, Manuel Mayo, Gerente Deportivo de Azul Azul, enfrentó los micrófonos y habló de las sensaciones que dejó el revitalizador triunfo de los azules que nuevamente los pone en carrera para ir a copas internacionales.

“Mauricio mantiene la tranquilidad, tiene mucha experiencia. En las derrotas no se echa a morir y en las victorias no se confunde. Ha sido importante para mantener al grupo convencido, para seguir trabajando, para que no se pierdan esas convicciones”, dijo.

Pellegrino toma aire en la U. | Foto: Photosport

Consultado por la continuidad de Mauricio Pellegrino, dice que “Esperamos que termine el año, lo trajimos para un proceso y creemos en respetar los procesos. La U es un equipo grande y hay que ver después de los partidos, evaluar. Trabajamos con ellos para que se repita esta victoria y darle estabilidad al club”.

“Esperamos ir a una copa internacional. Nos hubiese gustado estar más arriba, pero queremos volver a poner a la U en una copa internacional. Estamos cerquita y tenemos que seguir ganando para llegar a ese objetivo”, remató en el cierre.

El próximo rival de la U

Los azules tienen que enfrentar a Everton de Viña del Mar en un duelo que está en suspenso por un corte de agua programado en la comuna de Independencia.