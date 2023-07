Histórico de Universidad de Chile y los reales objetivos de la U en el 2023: "No pueden luchar solo por ir a un torneo internacional, el hincha no te lo va a aceptar"

La caída frente a Magallanes por dos tantos a uno, dolió mucho en la Universidad de Chile e instaló un debate, respecto a si el entrenador, Mauricio Pellegrino tiene que modificar su línea defensiva o no.

Bolavip Chile conversó con el ex jugador universitario, Horacio Rivas, quien argumenta que las dificultades de los azules no pasan solamente por el funcionamiento defensivo, si no por un aspecto más bien general y que poco llegan al arco rival.

“Yo creo que el partido no pasa solamente por errores defensivos, si no que colectivos. El funcionamiento no ha estado a la altura. Un equipo que quiere pelear algo, no puede tener pocas variantes ofensivas, esa es la preocupación del técnico”, sostuvo Rivas.

El ex jugador estudiantil, recalca la poca capacidad de reacción de la U ante situaciones, como la del gol de Yorman Zapata. “Los primeros quince minutos de Magallanes fueron horribles, uno veía y entendía el por qué eran los colistas, pero llegan, anotan y ahí el partido tuvo un revés”, afirmó.

Con Zaldivia lesionado, probablemente cambien a línea de cuatro (Photosport)

Finalmente y consultado si los laicos ya deben olvidarse del campeonato, el otrora futbolista instó a todos, que en la U nunca se debe claudicar a nada. “La U tiene que ir partido a partido. Primero que todo, no puede renunciar a nada, pero deben estar conscientes de lo que tienen. Cuando digo que no pueden renunciar es que la U estuvo puntera y desperdició la oportunidad de pelear el título, pero la U no puede luchar solo por ir a un torneo internacional, el hincha no te lo va a aceptar“, cerró Rivas.