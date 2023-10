Universidad de Chile ha tenido una temporada 2023 de dulce y agraz, en donde comenzó con la ilusión de pelear el Campeonato Nacional 2023, pero el segundo semestre sufrió un duro baño de realidad que lo bajó de la lucha por el torneo.

El paso de Mauricio Pellegrino no ha estado ajeno a las críticas por los ocho partidos que los universitarios estuvieron sin ganar en la segunda rueda. El maleficio recién se pudo romper hace un par de semanas frente a Audax Italiano.

Los objetivos azules para lo que resta del año será sumar la mayor cantidad de puntos posibles y esperar que alcance para clasificar a una copa internacional en 2024 y, de esa manera, poder reforzar de mejor manera el plantel.

En esta materia, el histórico entrenador de Universidad de Chile, César Vaccia, propuso tres nombres que le vendrían como anillo al dedo a los azules y con quienes él cree que la U podría romperla la próxima temporada.

Ex DT de la U propone a crack de Cobreloa. | Foto: Photosport

Consultado por el canterano azul y ahora crack de La Roja, Rodrigo Echeverría, Vaccia asegura que a “Rodrigo lo conozco de chico, estaba en la escuela de fútbol de Ñuñoa. Yo creo que él se ganó un espacio en Everton y ahora en Huracán y la Selección, claro que sería un jugador a considerar junto a Eduardo Vargas para el próximo año”, dijo a Bolavip Chile.

Otro jugador que llena el paladar del histórico DT y que no estaba en el radar de nadie es el delantero argentino de Cobreloa, Cristian Insaurralde, quien está ad portas de lograr el ascenso a Primera División con los loínos.

“Un delantero que a mí me encanta el chico Insaurralde de Cobreloa, me parece un buen jugador, encarador de esos que ya no se ven y que ganan duelos. La U podría hacer algo antes de que se lo levanten”, dijo en el cierre.

La U en la tabla

Universidad de Chile marcha en el noveno puesto del torneo con 34 puntos y, de momento, no estaría clasificando a Copa Sudamericana ya que ese último cupo se lo estaría llevando Universidad Católica con 37 unidades.

Lo que le resta a la U

A los azules les resta un partido pendiente frente a Everton de Viña del Mar y cuatro compromisos más; Universidad Católica y Cobresal en condición de visitante, Coquimbo Unido y Ñublense de local.