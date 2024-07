No todo fue alegría en Universidad de Chile tras abrochar la clasificación a la gran final de la Zona Centro Norte de la Copa Chile tras vencer a Everton de Viña del Mar en definición a penales, ya que hay una decisión de Gustavo Álvarez que sigue penando.

La marginación de Marcelo Morales del compromiso frente a los ruleteros da vuelta en el mundo azul, toda vez que el DT explicó que fue por decisión técnica, pero se especula que hay razones de fondo más fuerte para justificar su decisión.

Uno que no estuvo para nada de acuerdo con la determinación que tomó el estratega azul fue Raúl Toro, histórico DT del fútbol chileno quien en diálogo con Bolavip Chile largó: “A mí lo que me complica mucho es el problema de Marcelo Morales, qué feo incidente”, abrió.

Raúl Toro mostró su pena por la situación de Marcelo Morales en la U. | Foto: Photosport

El ex DT ejemplificó con un caso similar cuando él era DT y teme que pase lo mismo con el canterano de los azules: “En Audax Italiano el presidente en su momento lo puso en el refrigerador y a este cabro le van hacer lo mismo, qué triste, me da mucha tristeza”, sumó.

“Cuando las cosas de repente uno no las ve bien, porque los jugadores no andan bien o como al principio, no puedes hacer lo que hizo Gustavo Álvarez. Siempre le tiré flores, pero ahora no estoy con él en el problema que pasó con Marcelo Morales”, cerró con crítica a Álvarez.

¿Volverá Marcelo Morales ante Cobresal? El cuadro azul disputa su reanudación del Campeonato Nacional 2024 este domingo 21 de julio a las 3 de la tarde, donde saldrán a defender la punta del torneo.

La U tiene rival en Copa Chile

Universidad de Chile sacó boleto a la final de la Zona Centro Norte, en donde enfrentarán a Palestino que viene de dejar en el camino a Santiago Wanderers en un vibrante compromiso disputado en La Cisterna.