Histórico entrenador chileno sorprende: "Me gustaría ver en la U a Ivo Basay"

Universidad de Chile está en plena búsqueda de su entrenador para la próxima temporada luego de que se hiciera público de que Mauricio Pellegrino no seguirá siendo el entrenador azul el 2024.

Pese a que todo indica que el candidato número uno es el campeón con Huachipato, Gustavo Álvarez, el gerente deportivo Manuel Mayo ya entrevistó a otro DT que es de su gusto, el español Domenec Torrent.

Bolavip conversa con Raúl Toro, quién se sale del molde tradicional y asegura que un ex estratega de Colo Colo, andaría muy bien en el cuadro azul.

“A mi me gustaría ver en la U a Ivo Basay, creo que es un buen técnico y que no se le ha reconocido, no se le valora”, asegura.

Raúl Toro postula a Ivo Basay para la banca de la U.

El ex Audax Italiano igualmente cree que es imposible que el actual DT de Deportes Copiapó llegue a La Cisterna.

“Sé que no va a llegar nunca porque Basay está identificado con Colo Colo y si el Coto Sierra firma en la U y sale campeón, tengo la seguridad de que su paso próximo será la selección chilena”, agrega.

El histórico DT defiende la presencia de entrenadores chilenos para que sean primera opción. “Capacidad tenemos de sobra, el entrenador más exitoso es chileno, Manuel Pellegrini, ahí tienes”, dispara.

Y en esa misma línea puntualiza que “sí, hay muy buenos entrenadores chilenos en la actualidad que pueden ser entrenadores de los grandes”.

Raúl Toro critica al INAF

Para el experimentado DT, la presencia de tantos profesionales extranjeros en nuestro país y pocos profesionales chilenos tienen un sólo orígen.

“El problema es que nos hizo muy mal la INAF, porque antes hubo una camada de buenos técnicos, pocos extranjeros, y desde que llegó este Instituto contratan al más baratos, los entrenadores de la INAF no han hecho buenas campañas”, cerró.