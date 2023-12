Equipo brasileño se mete en la pelea por ex ayudante de Josep Guardiola que se reunió con Universidad de Chile para ser el nuevo DT

Tras la salida de Mauricio Pellegrino, Universidad de Chile ya busca al reemplazante del técnico argentino, donde el nombre de Gustavo Álvarez pareciera ser la principal carta para empoderarse del banco azul.

Pero la U, no se cierra a otras candidaturas si es que el estratega de Huachipato no pudiese lograr un acuerdo con los universitarios y para eso, el gerente deportivo, Manuel Mayo, sigue viendo otras opciones.

Por ejemplo, este sábado, Bolavip informó que Universidad de Chile sostuvo una reunión con el ex ayudante de Josep Guardiola, el español Domènec Torrent, quien a sus 61 años ya ha dirigido a tres equipos.

Un nombre, que en principio sorprende y si bien, no tiene un gran paso en cantidad de equipos, sus números no son tan negativos como se pudiese pensar a esta altura de su carrera.

Equipo brasileño pone los ojos en Domènec Torrent

No obstante, en caso que la U vaya por Torrent, no correría solo en la carrera por conseguir el sorteo del español, ya que un importante equipo de Brasil, también estaría interesado en el entrenador.

Según cuenta Sport, el Atlético Paranaense también desea contar con los servicios del ex ayudante de Pep, ya que no estarían muy conformes con el desempeño del estratega Wesley Carvalho, sobre todo por no clasificar al equipo a la Copa Libertadores.

Es más, el citado medio agrega un importante dato que puede ser clave para la llegada del catalán al elenco de Curitiba y es que el propio ex seleccionado brasileño, Fernandinho, estaría haciendo el lobby para la llegada de Torrent al todavía equipo de Arturo Vidal, considerando que se conocen desde la época del Manchester City.

Un duro contrincante tendría Universidad de Chile pensando en que se inclinen por el ex entrenador del Flamengo.

Torrent es pretendido por el Atlético Paranaense (Getty Images)

¿A cuántos equipos ha dirigido Domènec Torrent?

A sus 61 años y pese a ser reconocido como el ayudante del gran Josep Guardiola, Domènec Torrent, ha tenido pasos por algunos clubes del mundo como entrenador principal.

Fue el año 2018 donde tuvo su primera experiencia y fue en la MLS, precisamente en el New York City donde alcanzó un 56,66% de rendimiento. Luego, fue en Flamengo el año 2020 donde obtuvo un 64,1%.

Finalmente, fue en el Galatasaray de Turquía cuando entre 2021 y 2022 su última aventura como entrenador. En los de Estambul logró un 43,33% de rendimiento.