Histórico entrenador del fútbol chileno explica con peras y manzanas por qué la U no debe vender a Marcelo Morales: "Un jugador que..."

La semana de Universidad de Chile estuvo marcada por la información que dio Radio Cooperativa de la intención de Azul Azul de renovar lo antes posible a Marcelo Morales ante el interés de un equipo portugués para llevarlo al Viejo Continente.

La regularidad del “Shelo” viene siendo reconocida hace rato por la crítica y por los hinchas bullangueros en general, y es algo que comparte el ex DT de Audax Italiano, Raúl Toro, el que en conversación de BOLAVIP llena de halagos al jugador de la U.

“Yo me alegro mucho porque a algunos futbolistas les cuesta más que a otros, yo le veía potencial, pero era muy desconcentrado y un defensa no puede ser así, porque dudan y los delanteros no perdonan”, asegura.

Agregando que “el año pasado creo que mostró todas sus virtudes, porque corre, marca, llega a línea de fondo, fue uno de los mejores laterales izquierdos del Campeonato”.

Raúl Toro aconseja a Marcelo Morales no irse de la U aún

Toro es de la idea de que Morales aún no toca techa. “Cada vez va a mejorar más, este es el principio no más”, se la juega.

¿Por qué Marcelo Morales no debe irse aún de la U?

El histórico entrenador tiene un argumento de peso para explicar por qué el lateral no debe partir aún de Chile.

“La U debe aguantarlo un año más, debe romperla, ser campeón, optar a la selección chilena, es joven, el siguiente paso es la selección porque un jugador no seleccionado vale menos”, dispara.

Y en esa línea también apunta a los regentes azules. “La U si se apura mucho igual va a perder”, cerró.