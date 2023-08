Universidad de Chile suma seis partidos sin saber de victorias en el Campeonato Nacional y esta vez cayó por 2 a 1 ante Unión La Calera en el Nicolás Chahuán, a tan solo días de enfrentar a Colo Colo en el Superclásico del fútbol chileno.

Las críticas de los hinchas del Romántico Viajero no tardaron en llegar en las diversas redes sociales y ni Leandro Fernández, delantero que anotó el descuento ante los Cementeros, se salvó de estas.

Y es que al ex Independiente de Avellaneda lo juzgaron por las ocasiones desperdiciadas y la gran cantidad de offside que tuvo en el recinto deportivo de la Quinta Región.

Fernández se perdió un par de ocasiones de gol ante los Cementeros | FOTO: Eduardo Fortes/Photosport

Para Raúl Toro, histórico entrenador del fútbol chileno, esto fue lo que más le llamó la atención a la hora de analizar el encuentro y lo catalogó como el gran problema de Fernández en su paso por la U.

“Es impresionante que Fernández quede tanto en offside. Si Ronaldo ve jugar este partido, se cagaría de la risa de él. De 10 pelotas, en 9 quedó offside. Además, es demasiado personalista, quiere pescar la pelota, pasarse a dos y pegarle de afuera del área”, afirmó en conversación con Redgol.

“Yo estaba mirando la conformación del plantel y no fue buena. No puede ser que salga Ojeda y no tengas ningún seis de contención. El gol que hizo Buonanotte, todos mirándola”, finalizó.