Este sábado el mundo azul se remeció por la presunta oferta del Leicester City por Darío Osorio en una cifra cercana a los siete millones de dólares, una noticia que importa mucho por la caja que haría la U para ir por los ansiados refuerzos que Mauricio Pellegrino necesita para la segunda rueda.

Bolavip conversa con José Pepe Ormazábal, el que no cree nada respecto a la posible partida del novel volante.

“Para mi es terrible humo y si no fuera humo, lo llevo con papel de regalo. Así de simple, actualmente no tiene nivel para marchar y como te digo, si fuera verdad, que se vaya”, asegura.

Agregando que si es cierto que se puede ir por esos varios millones, Pepe afirma que lo larga de inmediato. “Si lo venden en ese dinero, sería extraordinario, pero te repito es humo”, vuelve a repetir.

José Pepe Ormazábal cree que la oferta por Darío Osorio es humo (Bolavip)

Pepe Ormazábal no quiere saber nada del Huaso Isla

Todo comenzó con la declaración de Hugo Droguett, en el sentido de que le gustaría ver a Mauricio Isla en Universidad de Chile.

Sin embargo, no es una idea que le guste a José Pepe Ormazábal. “Su momento ya pasó, no rindió en la Católica, no. Isla ya fue, diferente hubiera sido si se venía de Brasil en la U, le fue mal, no, que no venga”, cerró.