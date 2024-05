Universidad de Chile tiene formación confirmada para visitar a Everton. En ella, Lucas Assadi quedó al margen y nuevamente será suplente, lo que colmó la paciencia de un histórico relator del club. Se bajó del barco de Gustavo Álvarez y cree que si todo sigue igual, no obtendrán el título a final de temporada.

Ese es el análisis de José “Pepe” Ormazábal. En conversación con Bolavip Chile, aseguró que el mediocampo que prepara el DT de la U para enfrentar a Everton es rústico. ¿Qué quiere el relator? Al ’10’ del equipo: Lucas Assadi. Implora por mayor atrevimiento entre los volantes.

“Creo que a ese mediocampo de la U le falta a fútbol. Cómo va a ser rematado de malo Assadi para que no le den un partido en toda la rueda. Un partido, sino que lo saque. Que le de la oportunidad ahora, sino, cuándo? Se acaba la primera rueda y quizás a dónde lo van a mandar a préstamo”, comentó.

“Que le den una oportunidad, a la U le falta fútbol. Es un mediocampo rústico: (Matías) Sepúlveda no tiene fútbol, (Federico) Mateos ahí nomás y qué decir de Marcelo Díaz. Es ideal el partido para que juegue Assadi, de una vez por todas. Que se atreva de alguna vez y darle la oportunidad”, agregó.

José “Pepe” Ormazábal vaticina un complejo final de temporada para Universidad de Chile.

¿La U no bajará su estrella número 19?

Finalmente, Pepe Ormazábal fue durísimo con el entrenador de Universidad de Chile: si no arriesga, no obtendrá el título. Quiere que el trasandino utilice a piezas más ofensivas para intentar salir del irregular momento que viven como equipo.

“No sé por qué no se atreve, tiene temor a no sé qué cosa. Prefiere cuidar el asunto y no crear. Como vamos, no vamos a ser campeones. Está complicado el tema”, concluyó.

Cuándo juega Universidad de Chile

El próximo partido de la U será ante Everton. Se disputará el domingo 2 de junio, desde las 12:30 horas, en el Estadio Sausalito.