Histórico relator nacional barre el piso con Luciano Pons: "No merece ni ser banca de la U"

El plantel de Universidad de Chile prepara los últimos detalles en el Centro Deportivo Azul (CDA) para lo que será el vital compromiso ante Colo Colo, en una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno.

El entrenador argentino Gustavo Álvarez ya piensa en la formación estelar que saltará al gramado del Estadio Nacional y una de las grandes dudas del cuadro bullanguero sería el 9, puesto que Cristian “Chorri” Palacios estuvo con molestias físicas durante los últimos días.

A raíz de esta situación, el ex DT de Huachipato se la jugó y mandó a Luciano Pons como el reemplazante ideal, quien ha sido duramente criticado en las últimas semanas por no acoplarse al equipo.

JOSÉ PEPE ORMAZÁBAL NO QUIERE SABER NADA DE LUCIANO PONS

En conversación con BOLAVIP CHILE, el relator de Radio Agricultura, José Pepe Ormazábal, se cuadró con las críticas de los hinchas azules y le dio con todo al ex Independiente Medellín

“Para mí Pons no ha demostrado tener la jerarquía para vestir la camiseta de la U, ha tenido muchas oportunidades”, enfatizó.

Pons intentará cambiar las críticas por aplausos en el duelo ante Colo Colo | FOTO: Marcelo Hernandez /Photosport

“Yo no lo pondría, te digo algo ¡Pons está caro para la banca, no merece ni ser banca de la U! Pero por lo visto hasta ahora no le daría oportunidades a Pons, pero se la van a pasar porque tiene que demostrar para que lo trajo Gustavo Álvarez”, concluyó.

LOS NÚMEROS DE LUCIANO PONS EN LA UNIVERSIDAD DE CHILE

En esta temporada, el atacante trasandino ha estado presente en 16 partidos (636 minutos) en el Campeonato Nacional y ha convertido tres goles: ante Coquimbo Unido, Huachipato y Deportes Iquique.