Este miércoles, Universidad de Chile cayó en dos partidos de entrenamiento ante Magallanes con un marcador global de seis a tres en el Centro Deportivo Azul lo que hizo que se encendiera la alarma en el conjunto que dirige el argentino, Mauricio Pellegrino.

Pero una de las cosas rescatables de aquella mañana, fue el regreso al gol de Darío Osorio, quien durante la presente temporada no ha anotado ninguno, pero al menos ante los albicelestes en el CDA, volvió a inflar las redes.

Algo, de lo que un histórico azul solo se rie. Es el ex volante Martín Gálvez, quien en diálogo con Bolavip Chile no podía creer que se hiciera alarde por algo de ese estilo.

“¿Es broma? Un gol en un entrenamiento no significa nada. Seguramente entre ellos o ante la juvenil hace un gol, eso no significa nada. Vale donde las papas queman, ahí no vale”, comentó el Tincho.

Osorio vio acción este miércoles frente a Magallanes (Photosport)

Gálvez añadió que “en un entrenamiento o como dicen en México entre las interescuadras. Titulares vs suplentes, no sirve. Si en una práctica es el que más remata y más convierte, eso no vale. Si un central gana todo por arriba ¿Significa que en un partido lo va a hacer siempre?“, confesó el ex futbolista.

Finalmente, aclaró que su risa se debía a que ojalá ahora materializase esos goles en duelos oficiales. “Me dio risa, porque pensé que era algo más relevante. Si hace cuatro significa que anda con la pólvora seca, pero no, pues”, cerró Gálvez.