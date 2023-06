Época de mercado de invierno y Universidad de Chile está atento al respecto, pero también se hacen análisis de lo que fue la primera rueda en la tienda estudiantil, donde dejaron cosas bastante positivas, en general.

Y en esa línea, la directora del club universitario, Paola Davanzo, dialogó con Radio ADN y entregó su parecer respecto a lo mostrado por la escuadra que dirige Mauricio Pellegrino.

“Para lo que venía haciendo la U en los últimos años, es más que aceptable. Si le ganamos a la Católica el día 28, quedaríamos terceros, lo que es muy bueno considerando que tenemos un plantel nuevo y un técnico nuevo“, reveló la dirigente.

A su vez, añadió que el tiempo permitirá mejorar aún lo mostrado hasta el momento. “Se requiere de tiempo y considerando eso, este semestre ha sido más que aceptable”, señaló Davanzo.

Pero, el hincha se pregunta ¿Habrán refuerzos? Algo que inquieta a los seguidores del Bulla. La nueva directora de Azul Azul sostuvo que “el libro de pases aún está abierto, queda bastante y el plantel se ha mantenido igual. No se ha producido ninguna salida, ninguna venta y como han escuchado, si se vende un jugador, hay más posibilidades que llegue algún jugador nuevo. Mientras eso no ocurra, es difícil, pero aún queda tiempo y no debemos apresurarnos tanto”, enfatizó.

Darío Osorio es un jugador que podría partir, pese a que no hay nada concreto (Prensa Universidad de Chile)

Finalmente, afirmó que ella quiere nuevos jugadores, pero que aún mantiene la calma en relación a ese tema. “Como hincha, quisiera que lleguen los tres que permite el reglamento, pero todavía está por verse si eso va a ser posible”, concluyó Davanzo.