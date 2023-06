Es uno de los grandes sueños del técnico de Universidad de Chile, Mauricio Pellegrino, quien se dice añoraba contar con sus servicios durante el segundo semestre de la presente temporada.

No obstante, los azules al no tener cupo de extranjeros disponibles es sumamente complejo sumar a algún refuerzo internacional. Por tal razón, Lucas Janson, pese a estar en un irregular momento en Vélez Sarsfield, sigue siendo observado por otros mercados.

Y ahora aparece Brasil en el horizonte del extremo zurdo trasandino, quienes siguen al pie de cañón, su cometido en tierras trasandinas. Se dice que sería el Fluminense, uno de los equipos que asoma como probable y que aprovechando su visita durante la semana anterior para enfrentar a River Plate por Copa Libertadores, habría sido la instancia propicia para acercarse al jugador. Algo que no ocurrió, pero de todas maneras seguidores del Flu habrían puesto la alerta definitiva en el futbolista del Fortín.

“El Fluminense necesita un extremo por izquierda que sepa driblear, que esté listo para llegar, jugar y disputar con Keno. Es hora de buscar a Lucas Janson, quien lleva años siendo golpeado por Vélez y debe querer dar el salto a los 28 años”, se indicaba en la red del pajarito.

Janson es seguido por Fluminense (Captura Twitter)

Pero, eso no es todo. Ya que en los últimos días también entró en la disputa virtual por el argentino, nada más ni nada menos que el propio Flamengo, quienes lo conocen muy bien desde aquella llave de semifinales de Libertadores el año pasado, donde el Mengao fue ampliamente superior, pero Janson dejó una aceptable imagen.

“Quien dirigió a Vélez hasta semifinales fue Lucas Janson. Ese era un nombre que me agradaría en Flamengo (a pesar de no haber visto sus partidos en 2023, no sé si mantuvo el nivel). Realizó un ataque que tuvo Orellano y el veterano peso pesado, Lucas Pratto”, se comentó en Twitter.

Además, algunos quieren que el actual equipo de Arturo Vidal lo contrate a él o al volante paraguayo de Racing, Matías Rojas. “Lucas Janson o Matías Rojas Flamengo debería invertir en uno de los dos“, se publicó.

Y también lo siguen desde Flamengo (Captura Twitter)

Algunos lo piden ya para el Mengao (Captura Twitter)

Situación compleja para la U y por cierto, que se dimensiona la cuantía del futbolista que es seguido hasta desde el país de la Samba, donde si bien no existen ofertas concretas, sí está en la órbita de grandes clubes brasileños.