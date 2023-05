Osvaldo González no olvida a Universidad de Chile: "La U es todo y me fui tranquilo, sin reprocharme nada"

Osvaldo González vivió tres etapas de su carrera en Universidad de Chile. La primera, en 2008 cuando llegó proveniente de Universidad de Concepción, partió a principios del 2010 y volvió en el segundo semestre del 2011 donde sería parte de la U de Sampaoli, esa que se ganó todo.

Rocky también vivió la otra cara de la moneda, la de pelear el descenso, y lo hizo por convicción cuando retornó en la segunda parte del 2019 cuando el equipo lo pasaba mal y se fue de la U después de ese inolvidable partido en Rancagua cuando los azules eludieron la posibilidad de irse a Primera B al vencer 3-2 a Unión La Calera.

En conversación con Bolavip, el defensa no tiene dudas al asegurar que “la U es todo, fue donde pasé muy lindos momentos. Gracias a Dios ganamos muchos títulos. Me tocó la parte mala de estar peleando un descenso, pudimos zafar en el último minuto”.

Rocky aclara que “independiente de eso, los años que estuve en la U los disfruté mucho. Me entregué al 100% siempre, cuando me fui, me fui tranquilo, sin reprocharme nada”.

Osvaldo González fue ovacionado por la parcialidad azul cuando volvió a Santa Laura con Huachipato (Photosport)

González también recuerda con especial cariño el día que con Huachipato enfrentó a los azules en la temporada pasada.

“Me sorprendió el homenaje que me hicieron en el Santa Laura, no me lo esperaba. Fue algo muy lindo, inolvidable”, indica.

Con genuina humildad, Osvaldo González confiesa en el final que “cada vez que veo gente en las calles, me demuestran su cariño. No sé si me lo merezco, pero es algo lindo, eso quiere decir que hice bien las cosas. Creo que me valoran más por la entrega que tuve. La gente siempre me ha demostrado mucho cariño, igual me sorprende un poco”.