Universidad de Chile atraviesa días de reflexión y proyección tras un cierre de temporada que dejó sensaciones encontradas en el hincha azul, especialmente en medio de la expectativa por el nuevo ciclo que se avecina bajo la conducción de Francisco “Paqui” Meneghini.

En ese escenario, el debate sobre posibles refuerzos vuelve a instalarse con fuerza, sobre todo cuando se habla de nombres que marcaron época en el club y que hoy generan debate entre los fanáticos del Romántico Viajero.

Uno de esos futbolistas es Eduardo Vargas, ídolo azul y protagonista de la histórica campaña de la Copa Sudamericana 2011, cuyo nombre reaparece cada cierto tiempo como un anhelo que conecta directamente con la memoria emotiva del pueblo universitario.

Eduardo Vargas jugó la última temporada en Audax Italiano | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Hugo Droguett y su deseo para la U: ver a Eduardo Vargas de azul

En conversación con Bolavip Chile, Hugo Droguett no dudó a la hora de elegir cuál sería el mejor regalo de Navidad para el cuadro laico, apuntando directamente al regreso del histórico delantero.

“Yo creo que el mejor regalo de Navidad para la U en este último tiempo sería la vuelta de Eduardo Vargas, ese sería un buen regalo”, señaló el exvolante azul, ilusionando de inmediato a los hinchas.

Además, Droguett destacó el merecimiento tanto del jugador como del club para reencontrarse en esta etapa. “Tanto él como la gente de la U se merece disfrutarlo, así como lo ha hecho con Marcelo Díaz y Charles Aránguiz. Se lo ha ganado con creces”, sentenció.

Las palabras del exfutbolista vuelven a instalar una ilusión que nunca se apaga en el mundo azul: ver nuevamente a “Turboman” defendiendo la camiseta que lo catapultó a la élite del fútbol internacional.

En síntesis…