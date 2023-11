Universidad de Chile enfrenta un problema de localía en el último año tras su salida del Estadio Nacional, recinto que entró en remodelación de cara a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Sin embargo, la problemática está cerca de solucionarse, pues la U retornará al Coliseo de Ñuñoa en la próxima temporada.

El director del Instituto Nacional del Deporte, Israel Castro, en conversación con Al Aire Libre en Cooperativa aseguró que piensan en un regreso de los Azules para el primer semestre, idealmente en los primeros tres meses.

De inicio, el funcionario adelantó que la U convivirá con la Selección Chilena y los conciertos. No obstante, dejó claro que la prioridad es el uso deportivo del recinto. “El Parque Estadio Nacional es deportivo y la preminencia de su uso tiene que ir en esa misma línea. Es decir, que el deporte tenga el mayor acceso al Parque”.

“Naturalmente el tema de los conciertos, ahí conviven dos cosas que son muy complejas. Una es que no hay otro recinto de las características que permita albergar conciertos. Entonces el Estadio Nacional enfrenta una demanda deportiva, estoy hablando principalmente del Coliseo que es el uso del fútbol, que aparte se ha cruzado con estadios que han estado cerrados como el estadio de la Universidad Católica, el Santa Laura que estuvo un tiempo sin accederse a su uso”, añadió.

El funcionario de Gobierno aseguró que deben analizar una arista de los recitales, pero que habrá preferencia a lo deportivo. “Aparte se nos exige que se de a los recitales, porque cuando el Estadio Nacional no es parte de los conciertos, pasa que grandes bandas no pasan por Chile. Eso también hay que mirarlo. Va a haber una preferencia por lo deportivo. Va a volver a jugar la Universidad de Chile, va a volver a jugar a Selección. Esta es la casa de la Selección Chilena, también van a haber conciertos. Tenemos que saber que esos tres elementos tienen que convivir”.

Van a limitar los conciertos para cuidar el pasto

Israel Castro confesó que en esta convivencia con los conciertos van a poner especial atención en el pasto del recinto, por aquello buscarán bajar la cantidad de recitales. “Siempre le vamos a dar preferencia a lo deportivo. Queremos limitar el tema de los conciertos durante el año, su número, cosa que tampoco afecte el césped. Una de las principales preocupaciones que tenemos con los eventos que son distintos al deporte es que el césped del Nacional sea resguardado, porque muchas veces los tiempos de recuperación impiden que se pueda jugar. Ahí hay una externalidad muy negativa, pero lo que queremos decir es que va a volver la Selección, la Universidad de Chile va a volver durante el primer semestre, así que esas condiciones nosotros las estamos asegurando”.

El desafío que le dejan a la U en su regreso al Nacional

El director del IND le deja tarea a la Universidad de Chile. “Hay un desafío muy importante para el club que es asegurar que la realización de los partidos no afecte el entorno del Parque ¿Qué ha sido lo lindo de los Juegos Panamericanos? Que uno visita el Parque y hay muchos deportes desarrollándose, es particularmente especial la sensación de cuando uno va caminando del Parque y escucha el grito de un punto o un gol y vienen de distintas ubicaciones. Queremos que eso no se pierda, el fútbol, especialmente Universidad de Chile o quién ocupe el estadio, tiene el importante desafío que eso no se afecte”.

“Tenemos que ser capaces de tener un plan de seguridad bien definido con las instancias pertinentes. Tenemos el programa Estadio Seguro, también la delegación presidencial. Parto de una premisa muy inocente y que también es muy simple. Si el club Universidad de Chile siente que el Estadio Nacional le tiene un aprecio y lo valora como parte de su casa y su patrimonio, hay que partir por cuidarlo”, complementó.

En ese aspecto le realiza una sugerencia a la institución y en general pide valorar el espacio. “Tiene que haber una responsabilidad del club en propiciar algún tipo de campaña o mensaja que haga que las personas valoren ese recinto. Es muy importante que empecemos en avanzar en la dirección correcta, que es decir ‘oye, el Estadio Nacional es un patrimonio de nuestro país, del cual podemos sentirnos orgullosos’. Hay que cuidarlo, hay que valorarlo. Las condiciones que tienen son fantásticas, tiene áreas verdes, está pavimentado en todos sus sectores. El llamado es cuidemos nuestro estadio, hagamos que funcionen distintas cosas en el estadio. Cuando se instala la inseguridad o el peligro, las puertas se van cerrando y eso es lo que nadie desea”.

Por ahora, no están en condiciones de precisar una fecha, pero sí la intención es que la U vuelva en los primeros tres meses del año. “Nos gustaría que fuera dentro del primer semestre. Es difícil que sea en enero. Acotándolo más podría ser dentro del primer trimestre, decimos primer semestre como plazo más laxo”.