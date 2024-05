Universidad de Chile tiene lista de citados para enfrentar a Everton. Para sorpresa de muchos, Gustavo Álvarez decidió nominar a un jugador que no ha estado presente en los últimos ocho compromisos. Puede ser su retorno, pero deberá pasar el último corte.

Ese es el caso de Jeison Fuentealba. Según la información recabada por BOLAVIP CHILE, el canterano es la gran sorpresa entre la lista de 19 jugadores de la U que visitarán a Everton. Cabe destacar que uno de los futbolistas citados se quedará fuera de la banca de suplentes.

El volante creativo de 21 años no dice presente en una convocatoria de la U desde el pasado 31 de marzo ante Cobreloa. En dicho compromiso, no logró ingresar a la cancha. No juega desde la segunda fecha del torneo, en el empate 1-1 ante Audax Italiano en el Estadio Nacional.

¿Otras sorpresas? Emmanuel Ojeda quedó fuera de la convocatoria. El volante argentino, que busca equipo para el segundo semestre de 2024, no fue considerado por Gustavo Álvarez para el viaje a Viña del Mar. No suma minutos desde el 28 de abril ante Huachipato.

Jeison Fuentealba vuelve a las convocatorias en Universidad de Chile.

Los citados de Universidad de Chile

Con dicha consideración, la formación de Universidad de Chile será con: Gabriel Castellón, Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Marcelo Morales, Marcelo Díaz, Matías Sepúlveda, Federico Mateos, Maximiliano Guerrero, Cristián Palacios y Leandro Fernández.

En tanto, los jugadores que luchan por los siete cupos para la banca de suplentes son: Cristopher Toselli (AS), David Retamal, Juan Pablo Gómez, Renato Cordero, Israel Poblete, Lucas Assadi, Nicolás Guerra y Jeison Fuentealba. Uno de ellos no se vestirá.

Cuándo juega la U

El siguiente partido de la U será contra Everton. Dicho compromiso se jugará el domingo 2 de junio, desde las 12:30 horas, en el Estadio Sausalito.