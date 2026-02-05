Universidad de Chile tiene fecha para visitar a Huachipato por la Liga de Primera 2026. Tras la reacción generalizada por las dudas sobre el desarrollo del compromiso, se tomó una determinación.

Si en un principio el encuentro estaba pactado para el domingo 8 de febrero a las 12:00 horas y se estimaba aplazarlo para el día después (lunes 9 a las 17:00 horas), ello no será así.

¿Qué pasó? Según información de La Magia Azul, el duelo no se moverá de su fecha original (a falta de oficialización). Es decir, se disputará el domingo 8 de febrero, a las 12:00 horas, en el Estadio CAP-Acero de Talcahuano.

De esta manera, se deja atrás una polémica de proporciones, la que surgió tras el rechazo inicial de la Delegación Presidencial del Bío Bío. Esta le bajó el dedo al enfrentamiento tras recibir un informe negativo de la CONAF.

Un importante punto: la restricción al público de Universidad de Chile sigue vigente. La hinchada azul no podrá decir presente en el sur del país debido a la negativa de Carabineros.

Universidad de Chile visitará a Huachipato el domingo 8 de febrero. Falta la oficialización. (Imagen: Photosport)

Duras bajas para Universidad de Chile

Cabe consignar que en este partido, el cuadro laico no contará con dos de sus figuras: Felipe Salomoni y Juan Martín Lucero. El Tribunal de Disciplina de la ANFP ratificó sus sanciones.

En el caso del lateral izquierdo, se ausentará por dos jornadas, mientras que el delantero se mantendrá fuera por una. Un duro desafío para Francisco Meneghini y compañía.

En resumen: