César Vaccia no ve como mala opción la continuidad de Mauricio Pellegrino en Universidad de Chile, pero avisa: "El resultado no ha sido lo esperado"

El histórico entrenador de la Universidad de Chile, César Vaccia, analiza la situación de Mauricio Pellegrino. Para el bicampeón con la U no es una mala opción que el DT siga para la próxima temporada, aunque deja claro que no ha cumplido con los objetivos.

“Lo que pasa es que los seres humanos actuamos a través de las emociones. Es importante haberle ganado a Católica, se jugó bien, se hizo un muy buen partido. Entonces alguien podría avizorar de que esto con algunos refuerzos, podríamos el próximo año tener una buena campaña con un buen entrenador, porque llegó con el cartel de muy buen entrenador”, dice el ex DT azul con en charla con Bolavip Chile.

Vaccia no le cierra la puerta al DT, pero a la hora de la evaluación de este año no se cumplen las expectativas. “No sé, es un tema que seguramente los dirigentes tendrán que analizar, pero no es una mala opción. Uno generalmente las evaluaciones las hace durante todo el año, no en un par de partidos. A uno lo contratan para el resultado final y evidentemente el resultado no ha sido lo esperado”.

El oriundo de San Antonio destaca a Matías Zaldivia. “Un poco ese fantasma que estaba sobre él por el tema de Colo Colo, demostró su profesionalismo, de eso me alegro mucho. Para espantar los fantasma hay que prender la luz y él prendió la luz”.

Mauricio Pellegrino finaliza contrato a fin de temporada con la Universidad de Chile (Foto: Photosport)

Sobre Cristopher Toselli tiene una opinión idéntica. “Lo mismo, prendieron la luz, se espantaron los fantasmas”.

