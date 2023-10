Ante el complejo año que ha vivido la Universidad de Chile, la estancia de su entrenador Mauricio Pellegrino ha sido un tema en las últimas semanas, en la que todo pareceiera que los caminos entre los ‘Azules’ y el DT finalizaran más temprano que tarde.

Ya pensando en un futuro, en la U ya comenzaban a surgir ciertos rumores ante un posible nuevo entrenador, en la que el nombre de Jaime García comenzó a sonar con bastante fuerza, situación que el DT nacional se dedicó en esclarecer en conversación con ‘D Sports Chile’ un posible diálogo con la gente del club.

“Estoy de vacaciones y de Diciembre en adelante estoy disponible. Es mentira que me junté con gente de la Universidad de Chile“, partió señalando García.

Abordando lo que es su futuro, el estratego no escondió lo que es su gran deseo como entrenador, el cuál es poder llegar a dirigir en el extranjero.

García habló de todo | Foto: Photosport

“Me gustaría buscar ese salto de calidad de ir afuera. Por un sueño, algo que yo quiero y me he ido preparando. He tenido un recorrido fuerte con ripios, y me he ganado ese sueño de dirigir afuera”, declaró.

Su abrupta salida de Ñublense de Chillán sin duda que dejó muchos cabos sueltos y en la que muchos apuntan de que su partida se dio por ciertos deslices con sus jugadores, en la que el DT se encargó en aclarar el por qué de su partida.

“Las decisiones se toman cuando hay un desgaste o fatiga. Siempre dije que hay momentos en los que uno tiene que decidir y salir. Jamás sentí falta de compromiso, hay un desgaste de tiempo y cuando se conversa, no hay nada más que hablar”, confesó en D Sports Chile.

Finalmente, García habló del como será el cierre del Campeonato Nacional, en la que llenó de halagos a los tres equipos que hoy en día pelean el título entre Cobresal, Huachipato y Colo Colo, en la que dejó su candidato.

“Huachipato ha sido muy regular, Colo Colo viene a paso firme y va bien, pero para mí me gustaría que fuera campeón Gustavo Huerta, siento que es de los mejores técnicos del Futbol Chileno“, finalizó.

¿Cuál fue el desempeño de Jaime García en el banco de Ñublense de Chillán?

El estratega nacional dirigió 166 partidos entre los años 2019-2023, en la que salió como vencedor en 66 oportunidades, igualó en 51 encuentros y perdió 49 partidos, dejando un porcentaje del 50% de rendimiento.