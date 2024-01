En medio de la presentación de refuerzos en Universidad de Chile de cara a la temporada 2024 en el Centro Deportivo Azul, el comunicador Jean Pierre Bonvallet analizó cada una de las llegadas al cuadro estudiantil para el presente año.

En diálogo con Bolavip Chile, el ex futbolista lo primero que recalcó fue la figura del entrenador argentino, Gustavo Álvarez y alabó a la U por traer al entrenador del último monarca.

“Se está reforzando bien la U, porque primero se trajo al técnico campeón del fútbol chileno con Huachipato, Gustavo Álvarez”, fue lo primero que señaló Bonvallet.

Ahondando en aquello valoró la decisión del estratega donde resalta que haya querido contar con su portero en Huachipato, Gabriel Castellón, nuevo golero azul.

“El técnico fue inteligente, porque todo equipo parte de un arquero, que yo digo es algo fundamental. Álvarez trajo a Gabriel Castellón y creo que le puede pelear el puesto a Brayan Cortés en la selección. Ahí, lo hace bien, porque es parte de la columna vertebral”, reveló el hijo de Eduardo.

En base a Franco Calderón, espera que pueda ser el complemento ideal de Matías Zaldivia. “Hay que verlo. Tiene buen porte, lo estuve viendo, tiene buen cabezazo y siento que puede hacer una buena dupla con Matías Zaldivia. Pueden ser dos buenos centrales que es un déficit de la U en los últimos años“, argumentó.

JP Bonvallet dialogó con Bolavip Chile (Bolavip)

Bonvallet: “La U puede pelear el título”

Continuando en su estilo, Bonvallet también valoró la imagen y el regreso de Marcelo Díaz. “Gran contratación, porque todavía tiene edad para jugar al fútbol y sobre todo si se prepara bien. Es parte también, de la columna vertebral y creo que va a jugar mucho mejor que en Audax porque es un azul de corazón y acá lo quieren mucho, quiere quemar bien sus últimos cartuchos”, afirmó.

También tuvo palabras para el ex lateral derecho de O’Higgins, Fabián Hormazábal, “siempre llega a línea de fondo y eso siempre lo digo, si un lateral no llega al fondo, no sirve. Este lateral es ofensivo, llega y tiene gol, me gusta. Pero hay que ver si no le pesa la camiseta”, reveló.

Finalmente, tuvo palabras para Maximiliano Guerrero y por cierto, cree que los azules en este 2024, pueden pelear la gloria. “Guerrero es un abrelatas, que juega bien y es un jugador que vuelve. La U está para pelear el título, si vienen un par de refuerzos más” expresó y en base a qué necesitan los estudiantiles, “a la U le hace falta un centroatacante que se meta entre los centrales rivales”, cerró Jean Pierre Bonvallet.

¿Cuáles son los partidos que tiene la U confirmados en pretemporada?

A la fecha, son cuatro encuentros que los azules tienen en el horizonte de cara al inicio de la temporada 2024. El día sábado 20 de enero enfrentarían a Unión Española en el Estadio Santa Laura.

Luego, el Torneo de Verano donde el día 27 se medirán ante Universidad Católica y el 30 frente a Coquimbo Unido, ambos en el Francisco Sánchez Rumoroso, para los primeros días de febrero chocar en un duelo internacional, ante Emelec, posiblemente de nuevo en Plaza Chacabuco.