Los hinchas de Universidad de Chile no olvidarán fácilmente lo ocurrido un 5 de diciembre hace tres años en el estadio El Teniente de Rancagua, donde estuvieron largos minutos descendiendo a Primera B, pero con goles de Ramón Arias y Junior Fernandes, dieron vuelta el partido y no perdieron la categoría.

Uno que vivió el drama y la explosión final, fue el delantero Joaquín Larrivey, que en conversación con BOLAVIP asegura que nunca pensó en el descenso y que estaba seguro que ese equipo no fallaría.

“Nunca se me pasó por la cabeza otro resultado, por más que estuviéramos abajo 0-2, todo el tiempo confié en el equipo”, afirma Larri.

Para el argentino “era un equipo que si bien salvamos al final, a mitad de año estábamos peleando el torneo, teníamos buenos jugadores, nos faltaba el resultado, terminamos sufriendo innecesariamente, una victoria antes”.

Larrivey lamenta por ejemplo el partido con Curicó Unido, donde la U se imponía y terminó perdiendo con una invasión a la cancha.

“Hubo situaciones que nos llevaron a ese momento, nos pudimos salvar mucho antes”, recuerda.

Joaquín Larrivey recuerda el casi descenso de la U.

Joaquín Larrivey no pierde la fe de volver a la U

“No es un capítulo cerrado, me siento muy querido por los hinchas, hice las cosas bien, tampoco estoy esperando un llamado, siempre para adelante, si me llaman espectacular, si no me llaman, agradecido por lo vivido”, indica.

Será Universidad de Chile u otro equipo, pero lo cierto es que Joaquín Larrivey seguirá jugando al fútbol profesional.

“Por lo menos un año más seguro, lo demuestran los números, no sólo las sensaciones que uno tiene, pero me acompañan los números, ahora más que nunca, en una categoría súper difícil hice 23 goles y jugué todos los partidos, ahí están los números”, cerró.